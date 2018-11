GuidaAcquisti.net svela la classifica televisori 2018

Il televisore è un elettrodomestico che ha iniziato a diffondersi nelle case degli italiani a partire dagli anni 60, in questi decenni è passato da piccola palla di vetro con immagini in bianco e nero, a sistema ultratecnologico con schermo piatto di grandi dimensioni e immagini altissima definizione.

Attualmente il mercato offre diverse tipologie di televisori in base alle esigenze d’uso dei consumatori, i modelli più venduti sono i LED 4K dai 55 pollici in su, gli OLED 8K da 65 pollici in su, ma anche i piccoli 32 pollici in versione smart.



Secondo Andrea Pilotti, i fattori qualitativi da prendere sempre in considerazione per l’acquisto di questo elettrodomestico sono qualità dell’immagine, frequenza di refresh, funzioni smart, codec supportati, consumo energetico, ma anche design del prodotto.



Veniamo ora alla notizia di BresciaToday, Andrea Pilotti, esperto della rivista di elettrodomestici GuidaAcquisti.net, ha appena pubblicato la sua classifica dei migliori televisori per l’anno 2018.



Una classifica che contempla i modelli che hanno ottenuto le migliori performance dai test, ma anche una buona soddisfazione da parte dei consumatori italiani che li hanno provati.

TV 4K 55 pollici

LG 55UK6750PLD

Samsung UE55NU8000TXZT

Philips 55PUS8503/12

Panasonic TX-55FX623

Sony KD-XF9005

Leggi le recensioni delle migliori TV 4K 55 pollici

TV OLED 4K 65 Pollici

LG OLED65W8PLA

Sony KD65-A1

Panasonic TX-65FZ950

Samsung QE65Q9FNATXZT

Philips 65OLED973

Leggi le recensioni delle migliori TV OLED 4K 65 Pollici

Smart TV 32 pollici

Philips 32PFS5803/12

LG 32LJ610V

Sony KDL-32WE615

Panasonic TX-32FS503

Samsung UE32M5520AKXZT

Leggi le recensioni delle migliori Smart TV 32 pollici

Soundbar per TV

Sony HT-ST5000

Yamaha MusicCast BAR 40

Bose Soundbar SoundTouch 300

Panasonic SC-HTB885

LG SJ8 Soundbar 4.1

Sonos Playbar

Leggi le recensioni delle migliori Soundbar per TV