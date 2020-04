Gruppo Carmeli: 20 smartphone donati ai pazienti dell'Ospedale di Chiari

Mai come in questo periodo, la tecnologia è un supporto fondamentale per poter comunicare con chi sta lontano, soprattutto se in difficoltà. Grazie agli smartphone donati, i pazienti colpiti dal Covid-19 che prima erano privi di telefono cellulare, potranno così parlare comodamente

con i parenti e amici a casa.

Gruppo Carmeli ha chiuso le proprie sedi il 12 marzo, ma continua a lavorare per tutti noi: l’attività di consulenza e assistenza a distanza per la clientela e il desiderio di poter offrire un aiuto in questa tragica situazione che coinvolge tutti noi, non smettono di esserci, ogni giorno

che passa.

Il Gruppo segnala anche la consegna da parte della concessionaria di teli in cellophane usa e getta ai volontari dei Taxi di Brescia, che si sono offerti di portare i malati da e per gli ospedali: ulteriori gesti - si legge in una nota - che provano come la Leonessa D’Italia sia tutta quanta unita nella lotta contro questo virus.