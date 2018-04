“Give me 5 for charity”: il punto vendita Kiabi di Brescia ed Humana di nuovo insieme

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Da lunedì 16 aprile nello store KIABI di Brescia (Centro Commerciale Le Rondinelle) riparte la raccolta di abiti destinati alle famiglie in difficoltà. Tutti i clienti KIABI hanno tempo fino al 6 maggio per donare i propri abiti inutilizzati e aiutare le persone in difficoltà. Attenzione e sostegno alle iniziative legate al territorio sono da sempre tra le priorità di KIABI.



Anche quest’anno l’azienda di abbigliamento rinnova la sua collaborazione con HUMANA People To People Italia Onlus nel progetto “Give me 5 for chariy”. L’iniziativa di raccolta abiti permette ai clienti dello store KIABI di Brescia di donare i propri capi d’abbigliamento inutilizzati e destinarli a tutte le famiglie che si trovano in condizioni di difficoltà. Mamme e bambini, grazie alla generosità dei clienti KIABI riceveranno un kit personalizzato per poter rinnovare il proprio guardaroba. Nel punto vendita della città da lunedì 16 aprile a domenica 6 maggio 2018 i clienti possono donare i propri capi usati.



Per ogni 5 indumenti donati, riceveranno un buono sconto di 10€ spendibile dal 16 aprile al 20 maggio 2018 (a fronte di un acquisto minimo di 50€). Per ogni buono registrato KIABI destinerà 1€ della vendita alla Fondazione HUMANA. Donare è un gesto piccolo e semplice ma che rende grande il cuore di chi lo fa! KIABI è il brand nato in Francia nel 1978 per iniziativa della famiglia Muliez, gruppo che ha fondato Auchan, Decathlon, Leroy Merlin e Pimkie. Da 40 anni a fianco delle famiglie di tutto il mondo con un’offerta di moda originale, divertente e accessibile, con un eccellente rapporto qualità prezzo.



KIABI, oggi, veste i momenti più belli della vita dei propri clienti, uomo, donna, bambino, bebè, premaman e taglie comode. Servizi personalizzati e pensati per le diverse esigenze dei propri clienti rendono il momento dell’acquisto un’esperienza sempre più innovativa e fresca, da condividere con chi si ama. Per un primo giorno di scuola o un appuntamento di lavoro semplicemente perfetti e firmati KIABI.

Gallery