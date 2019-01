Ghedi: apre il nuovo McDonald’s, in arrivo 30 posti di lavoro

McDonald’s prosegue il proprio programma di espansione in Italia e presto arriverà un nuovo ristorante anche nella nostra provincia. Per conoscere i dettagli sull'apertura è ancora presto (nemmeno si conosce la data dell'inaugurazione), ma per chi è a caccia di lavoro c'è già una scadenza da appuntarsi, ed è quella del 18 febbraio, giorno entro il quale è necessario presentare la propria candidatura online per lavorare nel fast food.

Sono addirittura una trentina le posizioni aperte per le posizioni di ‘crew’, 'hostess' e 'steward'. La prima selezione sarà online: gli interessati dovranno visitare l'apposita sezione 'lavora con noi' del sito mcdonalds.it, rispondere ad alcune domande (disponibilità oraria, tipo di mansioni a cui si è interessati, area geografica di interesse) e inserire il proprio curriculum

I candidati ritenuti idonei dovranno poi compilare un test: solo chi passera l'esame verrà contattato dalla multinazionale per fissare data e ora del colloquio individuale. Non solo, potrà partecipare al 'McItalia Job Tour', che avrà luogo entro la fine del mese di febbraio: un'occasione per ottenere tutte le informazioni sull’azienda e sul tipo di lavori offerti.