Giù la serranda: storico negozio bresciano chiude l’attività

Dopo oltre mezzo secolo si appresta a chiudere un negozio storico di Gavardo: l'Elettromercato, gestito dalla famiglia Orlini. Aperto durante gli anni del boom economico, è stato un punto di riferimento per generazioni di valsabbini che lì hanno acquistato i primi elettrodomestici in commercio.

Fondato da Luigi Orlini, il negozio ha aperto i battenti in via Capoborgo negli anni '60, poi l'ampliamento e il trasferimento in via Sormani, tra il Chiese e il Naviglio, in uno stabile dell'ex lanificio di Bostone. Un negozio a conduzione familiare: ad aiutare Luigi Orlini negli anni sono stati i suoi figli, in particolare Francesco, che è subentrato al padre nella gestione dell'attività.

La crisi e la proliferazione dei centri commerciali hanno fatto calare il sipario sulla 'bottega' che ha fatto la storia commerciale del paese valsabbino.