Suite, "biolago" e lusso estremo: sul Garda arriva il mega hotel da sogno

Al posto della casa di riposo (mai realizzata) presto arriverà un nuovo albergo a cinque stelle: è il terzo in paese, un vero record, e il tredicesimo in ordine cronologico di tutto il lago di Garda. Lo scrive Bresciaoggi: la giunta comunale di Gargnano ha approvato l'avvio del procedimento di Vas, la Valutazione ambientale strategica, per la realizzazione di un nuovo hotel extra-lusso nella frazione di Formaga.

Il progetto

La struttura verrà sviluppata sulla base di un fabbricato esistente, che in parte verrà demolito e in parte restaurato: si tratta di una vecchia residenza sanitaria costruita oltre un decennio fa e poi mai completata. Non è ancora stata resa nota la consistenza dell'investimento, ma è chiaro che si parla di diversi milioni di euro.

Solo l'acquisto dello stabile abbandonato ha superato (all'asta) i 700mila euro. I dettagli del progetto sicuramente emergeranno nelle prossime settimane. Qualche anticipazione: il nuovo albergo si dovrebbe sviluppare con una cinquantina di suite, ovviamente extra-lusso, accompagnato dai servizi di livello come spa e aree verdi attrezzate.