Da casa di riposo a hotel: in arrivo un nuovo "5 stelle"

Da un immobile inutilizzato, acquistato all'asta, una società vicentina ricaverà un hotel a cinque stelle. La bella notizia - riportata da Bresciaoggi - arriva dalla sponda bresciana del lago di Garda, più precisamente da Formaga, piccola frazione di Gargnano con una invidiabile vista sul Benaco.

Acquistato dalla "World Diamond Group" - società vicentina che si occupa della commercializzazione di diamanti e di creazioni di alta gioielleria - per circa 700mila euro (quando la base d'asta iniziale, nel 2014, era di 5 milioni di euro), l'immobile inizialmente sembrava destinato a diventare una casa di riposo e un centro di riabilitazione e degenza di alto livello. Negli ultimi mesi però i proprietari hanno fatto sapere di avere cambiato idea, informando contestualmente l'amministrazione comunale e la Soprintendenza.

L'obiettivo è quello di far nascere un albergo a cinque stelle in grado di attirare clientela (molto) benestante da tutto il mondo, al pari del vicino (distante circa un chilometro in linea d'aria), pluripremiato, Lefay Resort & SPA, di proprietà della famiglia Leali. La domanda di hotel di lusso insomma non accenna a diminuire, e il mercato, anche sul Garda, si adatta presto per accontentare la clientela.