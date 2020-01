Chiude l'ultimo negozio del paese: il fornaio Tiziano finisce su Canale 5

Anche la storica panetteria chiude i battenti e la frazione resta commercialmente isolata. Succede a San Michele, località collinare di Gardone Riviera. Quasi 500 abitanti, ma ormai più nessun negozio dove poter comprare almeno i generi alimentari di prima necessità. Anche solo per prendere il pane e il latte gli abitanti sono costretti a prendere la macchina per raggiungere il centro di Gardone Riviera oppure Salò: dallo scorso sabato la panetteria 'Dal Forno' ha infatti chiuso per sempre i battenti.

Un pezzo di storia della comunità che se va. Aperta oltre 60 anni fa da Domenico Bonzanini, era passata prima nelle mani del figlio Roberto poi in quelle dei nipoti Tiziano e Sheila, che hanno però dovuto abbassare la serranda.

Le ragioni sono diverse: una su tutte l'aumento di spese e tasse. Tiziano e Sheila erano rimasti gli unici commercianti 'superstiti', una volta erano sette i negozi presenti a San Michele, hanno resistito finché hanno potuto, poi l'inevitabile e sofferta decisione.

"Mi piaceva lavorare in questa piccola realtà, nella semplicità. I clienti non sono mai mancati, ma facendo due conti le spese sono tante: aver una partita iva adesso è una difficoltà. Quello che si guadagna va tutto in tasse e adempimenti."

Ha raccontato Sheila Bonzanini ai microfoni della trasmissione Mattino 5 , in onda giovedì mattino su Canale 5, che ha realizzato un servizio sulla chiusura della storica attività di San Michele.