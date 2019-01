Vista lago nell'ex palazzo nazista: sul Garda un altro albergo extra-lusso

Un nuovo albergo extra-lusso sulle ceneri dei luoghi della Repubblica Sociale Italiana: cantiere già al via negli spazi dell'ex Villa Elvira a Gardone Riviera. Lo scrive il Giornale di Brescia: storica villa di delizia, costruita nel XIX secolo e poi ampliata poco più di 80 anni fa, ai tempi della Repubblica di Salò era stata adibita a sede dell'ufficio stampa dell'ambasciata tedesca.

A cavallo tra gli anni '30 e '40 qui lavorava e risiedeva Hans Moller, appunto responsabile dell'ufficio stampa dell'ambasciata: a lui toccava smistare verso la Germania le notizie “prodotte” in Italia dall'agenzia di propaganda Stefani, che aveva sede proprio a Salò.

Anni bui, prima della rinascita: già nel dopoguerra Villa Elvira venne riconvertita in albergo. Si chiamava Hotel Riccio, rimasto operativo per quasi mezzo secolo: un pezzo di storia di Gardone Riviera, con una bellissima vista lago, che ha chiuso per sempre i battenti circa un decennio fa.

Il progetto

In tempi recenti l'ultima e più importante acquisizione: l'ex albergo è stato comprato ormai da qualche anno da un ricco imprenditore originario del Kazakhstan. Fondi dall'Oriente per la sua seconda rinascita: l'obiettivo del milionario kazako è una riqualificazione generale dello stabile, mantenendo fede alle linee originali, con destinazione turistico-ricettiva.

Sarà un albergo con poche camere, ma tutto extra-lusso: insomma un altro cinque stelle che va ad aggiungersi al lungo elenco, che vale come un record (in tutto il Garda ce ne sono almeno una dozzina, e altri due in arrivo a Salò e San Felice del Benaco). Anche gli uffici comunali hanno confermato la destinazione turistica dell'immobile. Le opere di restyling dovrebbero concludersi entro il prossimo anno.