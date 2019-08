Freccia Rossa, crisi senza fine: chiude uno dei marchi più prestigiosi

Un altro negozio presto chiuderà i battenti al centro commerciale Freccia Rossa: si tratta dello store a marchio H&M, che ha già annunciato (e programmato) la chiusura definitiva entro questa settimana. La data è già fissata: domenica 4 agosto sarà l'ultimo giorno per il negozio del marchio multinazionale di abbigliamento.

L'ennesima chiusura degli ultimi mesi, la conseguenza della crisi profonda in cui versa il centro commerciale bresciano, in pieno centro e a due passi dalla stazione. Pare che ad oggi abbiano già chiuso almeno la metà dei negozi. Nonostante questo, complici i saldi e la posizione, al Freccia Rossa le presenze sembrano essere in crescita.

Il futuro del centro commerciale

Da qualche settimana si lavora a un piano di rilancio, che prevede sostanziosi investimenti, nell'ordine di qualche milione di euro: dal restyling della piazzetta esterna a nuove idee per lo shopping mall.

Tutto si deciderà nei prossimi giorni. La storia recente è ormai storia nota: la proprietà originale, riconducibile alla Sonae Sierra, società portoghese che ha investimenti in tutto il mondo nell'ambito dei centri commerciali, sarebbe disposta a cedere dopo la crisi degli ultimi due anni (con un rosso accertato di 80 milioni di euro). Il rilancio del Freccia Rossa potrebbe essere affidato al gruppo inglese di Resolute Asset Management.