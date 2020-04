Vendemmia a rischio: proposta la creazione di voucher da 2.500 euro per i lavoratori

Asparagi, fragole, meloni, e poi angurie, pere, e da fine agosto l'uva della vendemmia: ogni anno sono migliaia i lavoratori stagionali impiegati nella nostra provincia nella raccolta di frutta e verdura, e con l'emergenza in corso - e la difficoltà nel reperire personale - la stagione ormai alle porte potrebbe rivelarsi drammatica. A lanciare un nuovo grido d'allarme è questa volta la Cia, Confederazione italiana agricoltori (per l'area Est Lombardia), per voce di Danilo De Lellis, responsabile dell'Ufficio lavoro.

Le dichiarazioni di De Lellis sono riportate da Bresciaoggi: «Il tempo stringe, visto che già a fine maggio scatterà la raccolta dei meloni, seguita da angurie in estate e pere a settembre. Grande è la preoccupazione per la raccolta dell'uva, al via tra settembre e ottobre, vista la necessità di reperire centinaia di persone».

Per correre ai ripari, la Cia ha proposto di attivare un voucher da 2.500, simile al bonus per le baby sitter, che le aziende possano erogare in favore dei lavoratori occasionali impegnati in questo momento delicato. Il primo pensiero va ai dipendenti delle attività commerciali o turistiche chiuse, o senza clienti, che potrebbero avere un'entrata integrativa per far fronte alle difficoltà.