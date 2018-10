Forum internazionale agricoltura, Rolfi: "La Regione incentiva i giovani che investono"

"Tra il 2015 e il 2017 la Regione ha stanziato 19 milioni di euro per finanziare 738 progetti di imprese agricole gestite da under 40. Ora a disposizione ci sono altri 11,5 milioni. Credo che l'agricoltura sia il settore chiave del futuro, soprattutto in Lombardia, e il mio impegno è quello di avvicinare i giovani a questa realtà. Agevolarli sotto il profilo economico è uno dei modi più concreti ed efficaci, ma è necessario affrontare una sfida di sistema per supportarli poi nella crescita, nella redditività e nello sviluppo imprenditoriale".

Lo ha detto l'assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, che a Cernobbio, nell'ambito del XVI 'Forum internazionale dell'agricoltura e dell'alimentazione' organizzato dalla Coldiretti con la collaborazione dello studio 'The European House - Ambrosetti', ha partecipato alla consegna degli Oscar green 2018 "Nella programmazione del Psr 2021-27 daremo più attenzione alle giovani imprese e alle start up agricole. Già nei prossimi mesi - ha concluso Rolfi -inizieremo il confronto con gli operatori del settore sulle misure adottate in questi sette anni e penseremo al futuro dell'agricoltura in Lombardia. L'innovazione appartiene ai giovani, vogliamo favorire il passaggio generazionale".