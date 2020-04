Monossido di carbonio il doppio oltre i limiti: sospesa l'attività della fonderia

Concentrazioni di monossido di carbonio di 800 milligrammi per metro cubo, dunque il doppio del limite consentito (che è di 400), e polveri rilevate oltre il limite di legge di 10 milligrammi per mc: gli eventuali sforamenti dovevano essere monitorati già dallo scorso autunno, e invece sono emersi solo in corso di sopralluogo.

Sono queste le motivazioni che hanno spinto la Provincia di Brescia a sospendere temporaneamente l’attività produttiva della Fonderia Minini di Travagliato: l’ente provinciale di fatto ha sospeso l’Aia (l’Autorizzazione integrata ambientale) per l’azienda bresciana.

Il sopralluogo in fonderia

La decisione segue il sopralluogo effettuato in fonderia il 21 gennaio scorso, insieme ad Arpa: è qui che sono stati riscontrati i valori anomali sulle emissioni. I valori dovevano essere invece costantemente monitorati fin dalla fine dello scorso ottobre, quando al camino E5 era stato installato un impianto di rilevazione.

L’impianto, seppure in funzione, non avrebbe mai registrato i valori delle emissioni. Tutto fermo dunque, fa sapere la Provincia, almeno fino a quando l’impianto di monitoraggio continuo non sarà pienamente in funzione.