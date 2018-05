Fiera di Polpenazze, un successo sempre più grande. 62 i vini "Eccellenti"

La 69esima edizione della Fiera del Vino Valtènesi-Garda Classico Doc di Polpenazze è partita sotto il segno di un grande successo di pubblico: grazie alla favorevoli condizioni meteo, che hanno regalato al Garda un weekend di sole e caldo, le prime due giornate sono state all’insegna di un boom di visitatori, con affluenza nuovamente in crescita rispetto all’edizione 2017.

“Fin dal 1947 l’obbiettivo della nostra fiera è quello di essere strumento di promozione fondamentale per un territorio che esprime ormai eccellenze di livello sempre più alto: credo che la straordinaria partecipazione di questi giorni dimostri che abbiamo raggiunto il nostro intento originario”,– ha detto il presidente della Fiera nonché sindaco di Polpenazze nel corso della tradizionale cerimonia di inaugurazione, svoltasi questa mattina, domenica 27, di fronte a numerose autorità. Nel corso della mattinata sono stati resi noti i nomi delle etichette vincitrici del concorso enologico nazionale Doc Valtènesi-Riviera del Garda Classico: 42 le cantine partecipanti, 98 i vini presentati in concorso (di cui ben 41 Charetti) per un totale di 62 etichette premiate con la qualifica di “Vino Eccellente” per aver raggiunto un punteggio minimo di 85/100. Percentuale elevatissima, fra le più alte in assoluto registrate nel corso delle ultime edizioni, a testimonianza di come l’asticella qualitativa della zona si stia costantemente spostando verso l’alto. Positivo anche l’esordio in concorso del San Martino della Battaglia Doc, denominazione storica tutelata del Consorzio Valtènesi: tutte le sette aziende produttrici hanno partecipato, cinque quelle premiate.

“Sono numeri significativi ed importanti, che confermano profonda sinergia tra il Consorzio e una fiera che rappresenta la storia di questo territorio”–, ha detto il presidente del Consorzo Valtènesi Alessandro Luzzago.

Marcello Bodei di Polpenazze è infine il vincitore del 25° Gran Premio Del Salame, seguito al secondo posto da Paolo Colombo, sempre di Polpenazze, ed al terzo da Carlo Talamazzi di Manerba. Domani, lunedì 28, la giornata conclusiva con l’ultima tornata di degustazioni dei vini delle 25 aziende presenti in fiera, accompagnate dal classico spiedo e da altre tipicità del territorio fino al gran finale in serata con un suggestivo spettacolo pirotecnico.

13^ CONCORSO ENOLOGICO – ELENCO PER DIPLOMI

BIANCO

1. Società Agricola Bergognini Fratelli – Polpenazze d/G - Riviera del Garda Classico Bianco 2017

2. Cantine La Pergola – Moniga d/G - Riviera del Garda Classico Bianco 2017

3. Az. Agr. Bio Fioralba – Polpenazze d/G - Riviera del Garda Classico Bianco 2017

4. Az. Agr. L’Ulif di Ferraris Emanuela - Polpenazze d/G - Riviera del Garda Classico Bianco 2017

5. Società Agricola Pietta S.S. – Muscoline - Riviera del Garda Classico Bianco 2017

SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA

1. Az. Agr. Feliciana – Pozzolengo – San Martino della Battaglia 2017

2. Az. Agr. Cobue S.S. – Pozzolengo - San Martino della Battaglia 2017

3. Soc. Agr. Vitivinicola La Rifra – Desenzano d/G – San Martino della Battaglia 2017

4. Az. Agr. Citari S.S. - Desenzano d/G – San Martino della Battaglia 2017

5. Az. Agr. Giovanni di Cadore Patrizia – Pozzolengo – San Martino della Battaglia 2017

GROPPELLO

1. Società Agricola Bergognini Fratelli – Polpenazze d/G - Riviera del Garda Classico Groppello 2017

2. Società Agricola Due Pini – Polpenazze d/G - Riviera del Garda Classico Groppello 2017

3. Az. Agr. Avanzi Cav. Giovanni S.S. – Polpenazze d/G - Riviera del Garda Classico Groppello 2017

4. Az. Agr. Turina F.lli Soc. Agr. S.S. – Moniga d/G - Riviera del Garda Classico Groppello 2017

5. Cantina Franzosi di Franzosi Bruno e figli S.A.S. - Puegnago d/G - Riviera del Garda Classico Groppello 2017

6. Az. Agr. Vivenzi Fabio Eros – Puegnago d/G - Riviera del Garda Classico Groppello 2017

7. Selva Capuzza Soc. Agr. S.R.L. – Desenzano d/G - Riviera del Garda Classico Groppello 2017

8. Cantine La Pergola – Moniga d/G - Garda Classico Groppello 2016

9. Az. Agr. F. e V. Bottarelli S.S. – Polpenazze d/G - Garda Classico Groppello 2016

10. Az. Agr. Agrituristica Il Roccolo - Polpenazze d/G – Riviera del Garda Bresciano Groppello 2016

11. Az. Bioagr. Podere dei Folli - Polpenazze d/G – Riviera del Garda Classico Groppello 2016

12. Az. Agr. La Torre - Calvagese d/R – Garda Classico Groppello 2016

13. Società Agricola Pietta S.S. – Muscoline - Riviera del Garda Classico Groppello 2016

14. Az. Agr. Le Gaine – Bedizzole - Riviera del Garda Classico Groppello 2016

15. Società Agricola Delai – Puegnago d/G - Riviera del Garda Classico Groppello 2016

16. Az. Agr. Tenute del Garda – Calvagese d/R - Riviera del Garda Classico Groppello 2015

17. Az. Agr. Redaelli De Zinis – Calvagese d/R - Riviera del Garda Classico Groppello 2013

VALTENESI

1. Ca’ Maiol S.R.L. Soc. Agr. – Desenzano d/G – Valtènesi Riviera del Garda Classico 2016

2. Società Agricola Pietta S.S. – Muscoline - Valtènesi 2015

ROSSO – ROSSO SUPERIORE

1. Cantina Franzosi di Franzosi Bruno e figli S.A.S. - Puegnago d/G - Riviera del Garda Classico Rosso 2017

2. Az. Agr. Cobue S.S. – Pozzolengo - Riviera del Garda Classico Rosso 2017

3. Fattoria Ca’ Granda - Puegnago d/G - Riviera del Garda Classico Rosso 2016

4. Az. Agr. Redaelli De Zinis – Calvagese d/R - Garda Classico Rosso 2016

5. Az. Agr. Avanzi Cav. Giovanni S.S. – Polpenazze d/G - Riviera del Garda Classico Rosso Superiore 2016

6. Az. Agr. F. e V. Bottarelli S.S. – Polpenazze d/G - Garda Classico Rosso Superiore 2015

7. Società Agricola Due Pini – Polpenazze d/G - Riviera del Garda Classico Rosso Superiore 2015

8. Cantina Franzosi di Franzosi Bruno e figli S.A.S. - Puegnago d/G - Garda Classico Rosso Superiore 2014

9. Società Agricola Due Pini – Polpenazze d/G - Riviera del Garda Classico Rosso Superiore 2014

10. Società Agricola Due Pini – Polpenazze d/G - Riviera del Garda Classico Rosso Superiore 2013

11. Az. Agr. La Torre - Calvagese d/R – Garda Classico Rosso Superiore 2007

CHIARETTO

1. Az. Agr. Bio Fioralba – Polpenazze d/G - Riviera del Garda Classico Valtènesi Chiaretto 2017

2. Az. Agr. Vivenzi Fabio Eros – Puegnago d/G - Riviera del Garda Classico Chiaretto 2017

3. Cantine La Pergola – Moniga d/G - Riviera del Garda Classico Valtènesi Chiaretto Bio 2017

4. Az. Agr. Turina F.lli Soc. Agr. S.S. – Moniga d/G - Riviera del Garda Classico Chiaretto 2017

5. Az. Agr. Avanzi Cav. Giovanni S.S. – Polpenazze d/G - Riviera del Garda Classico Valtènesi Chiaretto 2017

6. Az. Agr. Tenute del Garda – Calvagese d/R - Riviera del Garda Classico Chiaretto 2017

7. Società Agricola Due Pini – Polpenazze d/G - Riviera del Garda Classico Chiaretto 2017

8. Società Agricola Bergognini Fratelli – Polpenazze d/G - Riviera del Garda Classico Chiaretto 2017

9. Az. Agr. Redaelli De Zinis – Calvagese d/R - Riviera del Garda Classico Valtènesi Chiaretto 2017

10. Cantine La Pergola – Moniga d/G - Riviera del Garda Classico Valtènesi Chiaretto 2017

11. Az. Agr. Agrituristica Il Roccolo - Polpenazze d/G – Riviera del Garda Classico Chiaretto 2017

12. Az. Agr. Feliciana – Pozzolengo – Riviera del Garda Classico Chiaretto 2017

13. Az. Agr. Bulgarini Fausto – Pozzolengo – Riviera del Garda Classico Chiaretto 2017

14. Pasini San Giovanni – Puegnago d/G – Riviera del Garda Classico Valtènesi Chiaretto 2017

15. Az. Agr. Zatti Giovanni – Calvagese d/R – Riviera del Garda Classico Valtènesi Chiaretto 2017

16. Cantine Scolari S.R.L. – Puegnago d/G – Riviera del Garda Classico Valtènesi Chiaretto 2017

17. Az. Agr. La Guarda – Muscoline – Riviera del Garda Classico Chiaretto 2017

18. Az. Agr. Le Chiusure – San Felice d/B – Riviera del Garda Classico Valtènesi Chiaretto 2017

19. Az. Agr. Montonale – Desenzano d/G – Riviera del Garda Classico Valtènesi Chiaretto 2017

20. Az. Agr. Citari S.S. – Desenzano d/G – Riviera del Garda Classico Chiaretto 2017

21. Cascina Belmonte – Muscoline – Riviera del Garda Classico Valtènesi Chiaretto 2017

22. Az. Agr. Pasini G. e M. S.S. – Bedizzole – Riviera del Garda Classico Valtènesi Chiaretto 2017

Gallery