“Premio Eccellenza Italiana”: ragazzo bresciano alla conquista degli States

Nel weekend appena trascorso, a Washington si è tenuta la cerimonia di conferimento del Premio Eccellenza Italiana, giunto alla quinta edizione.

Per la categoria “Imprenditore dell’anno”, il prestigioso riconoscimento è stato conferito a Federico Marini. Manerbiese classe 1993, il giovane è Ceo della holding finanziaria statunitense Fiho Ltd, nonché presidente del dipartimento provinciale "Economia e Lavoro" di Forza Italia. A Washington è stato premiato "per le molteplici attività che svolge in favore dei cittadini e dell’imprenditoria lombarda".

Presenti alla cerimonia, oltre alle autorità della città, anche la dottoressa Ceccarelli, in rappresentanza dell’Ambasciata Italiana, Paolo Zagami, in rappresentanza della Camera di Commercio ItaloAmericana, e il responsabile della campagna social dell’attuale Presidente Donald Trump, George Lombardi.