Euro Sider Scalo cresce e si espande: nuovo sito alle porte della città

Archiviato il 2017 con ricavi per 40 milioni di euro, per Euro Sider Scalo è tempo di shopping: la società di Cividate Camuno travalica i confini delle Valcamonica e apre un nuovo sito alle porte della città. La storica azienda - specializzata nella lavorazione e commercializzazione di tondi laminati, pelati, fucinati in acciai speciali e al carbonio - ha infatti acquistato un immobile industriale a Flero.

Il sito di via XX settembre copre un'area di 20 mila metri quadrati, di cui poco meno della metà coperti, e verrà impiegato per attività logistiche e di stoccaggio e distribuzione prodotti. Come riportato dal portale Siderweb, il cuore pulsante della società bresciana - guidata da Nicola e Alberto Pastorelli e Mauro Abondio - continuerà a essere a Cividate Camuno: visto il recente sviluppo, la storica sede non basta a soddisfare le esigenze.

Fondata nel 1987, la società sta infatti attraversando una fase di sviluppo e di riposizionamento che l’ha portata ad ampliare la propria gamma di prodotti e il portafoglio clienti. L’espansione riguarda anche il mercato estero e sta dando risultati soddisfacenti.

"Il nostro obiettivo - ha commentato Nicola Pastorelli, direttore generale di Euro Sider Scalo, - è essere vicino ai nostri clienti, offrendo loro prodotti di qualità, un servizio efficiente, che significa tempi veloci di consegna e logistica reattiva e pronta a soddisfare la domanda».