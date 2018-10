Erbusco: Il gruppo Sme.UP acquisisce una divisione di Zerouno Informatica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Sme.UP, gruppo specializzato nella risoluzione delle complessità di business moderno, acquisisce attraverso Softre, società del Gruppo con sede legale a Erbusco (BS) il ramo d’azienda "Software applicativo e gestionale” di Zerouno Informatica SpA, società con sede a Brescia specializzata in tecnologia ICT e cybersecurity.

L’accordo, finalizzato lunedì 1 ottobre, stabilisce che Sme.UP, attraverso la sua controllata Softre, si occuperà delle attività legate ai prodotti Panthera e Freedom, mettendo a disposizione il know how e le competenze richieste per la gestione di tali processi informatici. Softre, infatti, è specializzata nell’installazione di Panthera e si pone l’obiettivo di diventare uno dei distributori leader di questa soluzione.

Il Gruppo Sme.UP, con sede legale a Erbusco (BS) e altre sette sedi tra Milano, Torino, Reggio Emilia, Lecco, Cuneo, Brescia, Vicenza e Padova, con oltre 400 collaboratori e più di 1200 clienti, si occuperà esclusivamente della parte gestionale: le altre attività continueranno ad essere gestite da Zerouno Informatica. Il team di lavoro che negli anni ha fatto parte della divisione "Software applicativo e gestionale” sarà completamente assorbito da Softre. Sme.UP, rafforza così la sua offerta di soluzioni applicative per aziende di medie e grandi dimensioni e continua ad accrescere la sua presenza sul mercato.

«Abbiamo deciso di cedere il ramo d’azienda "Software applicativo e gestionale” a Sme.UP poiché vogliamo continuare a garantire ai nostri clienti una consulenza di alto livello e per farlo, vogliamo affidarci a un partner che abbia le risorse necessarie per intervenire con la massima professionalità su tutte le linee di business. Dopo un accurata analisi, la nostra scelta è ricaduta sul Gruppo di Erbusco, realtà di primo livello per accompagnare il processo di crescita dei nostri clienti» - dichiara Marco Tabarelli, presidente di Zerouno Informatica, precisando che, parallelamente a questa scelta strategica, la società sta incrementando gli investimenti nelle sue altre attività, con attenzioni riservate in particolare all’ambito cybersecurity e della collaboration. «Siamo molto soddisfatti di questa acquisizione che ci permette di far crescere la nostra famiglia. Con l’inserimento di consulenti che da tempo conosciamo ed apprezziamo, siamo certi di poter dare un servizio sempre migliore ai clienti Panthera, soluzione in cui da sempre abbiamo creduto e investito. L’acquisizione di competenze Freedom inoltre ci permette una crescita anche a livello di offering» - dichiara Stefano Puntoni di Softre – Gruppo Sme.UP.

«Una parte di Zerouno Informatica entra nella nostra famiglia e questo è per noi motivo di grande orgoglio. Siamo felici di annunciare questa nuova acquisizione e siamo certi che con Zerouno Informatica potremo portare avanti progetti importanti di sviluppo, andando sempre più incontro alle esigenze del business moderno e rafforzando il nostro impegno nel consolidamento dell’offerta del Gruppo» – ha dichiarato Silvano Lancini, Presidente del Gruppo Sme.UP. GRUPPO Sme.UP Il Gruppo Sme.UP è il partner IT che ti accompagna nella trasformazione digitale con le Soluzioni Software e Hardware più adatte al tuo business. Il Gruppo Sme.UP ha 12 sedi nel nord e centro Italia e il suo staff è composto da 450 risorse. Con 1400 clienti in Italia e nel mondo, nel 2017 ha avuto un fatturato di 48 milioni di euro. Sme.UP è una realtà che nasce dalla messa a fattor comune delle competenze delle aziende che ne fanno parte per garantire assistenza e supporto alle imprese che intendono costruire sistemi informativi integrati, flessibili, evolutivi e adatti alla crescita.

Il Gruppo è in continua espansione e può contare su una expertise che riguarda: • Software gestionali – ERP • Infrastruttura e Cloud • Software Retail • Business Intelligence e Corporate Performance Management • Software Documentale • Servizi di Digital e Web Marketing • Software HR • Software di progettazione (CAD,BIM,PDM,PLM,ecc) Il Gruppo Sme.UP propone quindi alle aziende italiane un percorso di sviluppo ed evoluzione delle tecnologie IT a beneficio del continuo miglioramento dei processi aziendali e dell’incremento di tutto il loro Business.

Segue il cliente dall’inizio del processo fino al suo completamento, affiancandolo non solo nell’analisi e nella scelta della soluzione ottimale, ma anche in tutto ciò che segue la nascita e lo sviluppo di un’idea innovativa. Gruppo Zerouno Informatica Il gruppo Zerouno Informatica (Zerogroup) ha 3 sedi e un datacenter in Brescia. Il suo staff è composto da circa 80 risorse.

Conta alcune centinaia di clienti localizzati soprattutto nel Nord Italia e nel 2017 ha fatturato circa 8 milioni di €. Nata nel 1990, Zerouno Informatica ha da sempre fatto del servizio al cliente un suo punto di forza. La continua formazione e l'aggiornamento del personale ha consentito all'azienda di raggiungere i più elevati livelli di partnership tecnologica con alcuni dei marchi di riferimento del mercato come Microsoft e Kaspersky • Servizi di service desk • Cybersecurity • Collaboration e modern workplace • Sviluppo applicazioni custom e web • Servizi di datacenter (InBrescia.cloud) • Progettazione, implementazione e gestione di infrastruttura e cloud Il percorso delineato da questa cessione consentirà a Zerouno Informatica di crescere ed investire ulteriormente nelle specializzazioni tecnologiche inserendo ulteriori figure professionali.