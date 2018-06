Panini Durini alla conquista della Franciacorta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Panini Durini non si ferma mai e, dopo la recente apertura nella centralissima via Manzoni a Milano, arriva per la prima volta fuori dalla provincia milanese con l’apertura sabato 23 Giugno di un nuovo store all’interno del centro commerciale Le Porte Franche a Erbusco (BS). Sono diciassette gli store Panini Durini in Lombardia, un numero che conferma il successo e la scalata di questo marchio italiano che dal 2011 ha aperto quasi tre locali all’anno, con un fatturato superiore a 9mln di euro. Anche a Erbusco gli elementi distintivi di Panini Durini rimangono invariati e per l’estate, oltre ai famosi panini preparati con pane fresco, sfornato e consegnato tutti i giorni dai panifici artigianali selezionati da Panini Durini, e ingredienti di qualità selezionati con cura, il menù si arricchisce con i piatti stagionali come la “bresaola di Chiavenna con Parmigiano Reggiano 24 mesi, songino, pompelmo rosa, olio evo e pepe nero”, un piatto leggero caratterizzato dalle note agrumate del pompelmo, e il “farro con pesto di rucola e pistacchi, fiocchi di ricotta di bufala e pomodorini”, dal sapore fresco e delicato. Proposte gustose e fresche per una pausa sana e all’insegna della leggerezza senza rinunciare al gusto.

E per chi, dopo un pomeriggio di shopping, ha voglia di una merenda golosa Panini Durini ha pensato a quattro speciali milkshake: gli amanti del caramello non potranno perdere il milkshake con latte, caramello, cioccolato e panna montata; è super energico il mikshake con latte, caffè espresso, crema di nocciole e panna montata. In menù anche due proposte con latti vegetali, perfette per gli intolleranti al lattosio o per chi preferisce un gusto più delicato: il milkshake con latte di cocco, cioccolato, crema di nocciole e panna montata e quello a base di latte di mandorla, fragole, lamponi e panna montata. Un format vincente, aperto sette giorni su sette: Panini Durini è come un buon amico che non ti abbandona mai, su cui puoi contare dalla mattina alla sera, sette giorni su sette. Una merenda in famiglia, con amici e con piccoli? Panini Durini c’è. Una cena informale con i colleghi d’ufficio? Panini Durini c’è.

Una coccola di fine giornata con un dolce artigianale? Panini Durini è lì che ti attende, sempre, non devi farti troppe domande su giorni o orari d’apertura. Ecco spiegato il successo di questo format vincente, che in pochi anni è entrato di diritto nelle buone abitudini dei milanesi, accompagnandoli durante tutta la settimana, week end compresi. Per la colazione, uno spuntino sfizioso o un pranzo di lavoro, Panini Durini offre professionalità, cortesia, velocità e un menù che cambia periodicamente, il tutto condito da uno spirito informale e internazionale. Tutti i locali hanno uno stile distintivo, che si esprime nella proposta gastronomica, nel design, finanche nell’approccio dei suoi professionisti. Ogni lunedì mattina è possibile scoprire il nuovo panino della settimana indicato su una lavagna, mentre ogni mese viene proposta una nuova insalata. L’intero menù si rinnova completamente ogni tre mesi, seguendo la stagionalità dei prodotti, per offrire sempre un’ampia possibilità di scelta tra proposte realizzate con prodotti freschi e di prima qualità. A

breve, inoltre, nello store di Erbusco arriverà anche uno speciale panino del territorio con ingredienti tipici, per gustare il meglio della Franciacorta in un panino. Anche l’arredamento e le consegne a domicilio esprimono il concetto di informale semplicità, nel rispetto dell’ambiente. Tutti i locali Panini Durini sono realizzati, infatti, con materiali di recupero come l’OSB (Oriented Strand Board), un pannello in legno riciclato simile al truciolato, mentre le consegne a domicilio vengono effettuate in bicicletta nelle principali zone di Milano. Infine, per chi vuole essere sempre connesso col resto del mondo, è presente il servizio Wi-Fi in tutti i locali, con tante prese di corrente a disposizione per i clienti: per navigare, organizzare il proprio lavoro al pc e sentirsi social. Storia di due imprenditori seriali Si deve a Stefano Saturnino e a Marta Volpi l’intuizione di aprire nel 2011 il primo locale in via Durini n. 26, proprio a due passi da piazza San Babila. Entrambi reduci da altre avventure imprenditoriali, cominciano a parlare della nascita di un nuovo concept di panino e bar all’italiana, proprio durante una pausa pranzo. Il loro obiettivo? Fondare un locale dove trovare pane fragrante come appena sfornato, brioche buone come in pasticceria, caffè espresso all’italiana e gustosi panini di ogni genere, da quelli tradizionali a quelli dagli ingredienti più ricercati e arditi.