Elnòs, la prima grande chiusura: dopo due anni addio alla Ipercoop

E chi l'avrebbe mai detto? Sono passati meno di due anni e il grande supermercato Ipercoop del centro commerciale Elnòs presto chiuderà i battenti. Tra poco, anzi pochissimo: sono questi gli ultimi giorni di apertura per il maxi-store (alimentare e non) da quasi 7000 metri quadrati che era stato inaugurato come uno dei “pilastri” dello shopping mall di Roncadelle, il più grande di tutta la provincia.

Una scelta economica, chissà, forse di mercato, ma su cui avrebbe inciso sicuramente anche l'incendio dei primi di aprile, scoppiato nei magazzini e con danni consistenti anche al punto vendita. Conto alla rovescia, indietro non si torna: da Coop Lombardia fanno sapere che dal 1 luglio il supermercato avrà chiuso i battenti.

Serrande abbassate, la fine di un'epoca anche se ancora brevissima: il supermarket di ultima generazione (e dalle grandi dimensioni) era stato inaugurato il 21 settembre del 2016, il giorno in cui era stato inaugurato Elnòs. Appunto, meno di due anni fa.