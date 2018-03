2017 positivo per Elmec Solar, che cresce e avvia una campagna assunzioni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Il 2017 si è chiuso positivamente per Elmec Solar, azienda varesina operante nel settore fotovoltaico e del risparmio energetico che nel corso del 2017 ha anche ampliato la sua copertura all’area Brescia-Bergamo e che il 3-4-5 e 10-11 marzo parteciperà alla prossima fiera bresciana DENTRO CASA EXPO.



A conferma di quanto la gestione energetica a basso impatto ambientale sia ormai una scelta sempre più percorsa da privati cittadini e aziende, la Elmec Solar – società appartenente al gruppo Elmec di Brunello (VA) - ha registrato nel 2017 un fatturato non ancora auditato di circa 6 milioni di Euro, diventando un player sempre più rilevante del mercato. Un valore positivo che segna un’ulteriore crescita rispetto al trend degli anni precedenti. In seguito all’aumento sia di fatturato che di impianti realizzati dall’azienda, Elmec Solar ha da pochi giorni avviato una CAMPAGNA ASSUNZIONI che porterà all’inserimento in organico di personale sia tecnico che commerciale per i settori LED Lighting e Fotovoltaico.



In particolare - fra le varie figure ricercate - c'è anche personale commerciale proveniente dalla zona Brescia-Bergamo per potenziare le sue attività nell’area Nord-Est. A determinare il risultato positivo del 2017 sono stati diversi fattori, come la richiesta crescente da parte delle aziende di adottare sistemi di illuminazione a LED – che portano ad un’immediata efficientazione economico-funzionale - e impianti fotovoltaici, diventati estremamente attrattivi sia per la produzione di energia rinnovabile sia per motivi economici dovuti all’abbattimento dei costi del ciclo produttivo. Il ritorno di interesse per il fotovoltaico aziendale deriva in parte anche dalle agevolazioni fiscali per interventi innovativi messi a disposizione dal nuovo piano di Governo Industria 4.0, come il super-ammortamento e, in talune occasioni, l’iper-ammortamento, in particolare abbinato all’impiego di sistemi di illuminazione LED connessi digitalmente.



Anche la forte domanda di impianti fotovoltaici residenziali, spesso associati a sistemi di accumulo, ha contribuito alla crescita della Società. Anche in questo caso, a determinare la forte domanda sono state ragioni di consapevolezza ambientale affiancate dalla prospettiva di un abbattimento dei costi relativi al consumo energetico. In particolare, i sistemi di accumulo hanno dato nuova spinta al mercato, e per Elmec Solar ha fatto la differenza l’essere distributore di prodotti ad elevata qualità e innovazione come il sistema made in Italy ZHERO SYSTEM, dotato di batterie al sale FIAMM FZSoNick.



A fronte di questo trend positivo è nata l’esigenza di aumentare il personale per essere sempre più vicini alle necessità dei clienti e di mantenere gli alti standard di affidabilità che fin dalla nascita di Elmec Solar ne hanno contraddistinto l’operato. Le nuove figure, che Elmec Solar punta ad integrare, sono in particolare tecnici e commerciali ed andranno a implementare l’organico che attualmente conta 42 specialisti. Per candidature e informazioni è sufficiente consultare le posizioni aperte pubblicate sulla pagina LinkedIn di Elmec al seguente link: http://bit.ly/2ECyemf www.elmecsolar.com