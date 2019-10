Accusati di sabotaggio, licenziati 11 lavoratori: sciopero in azienda

Undici lavoratori del magazzino logistico del Penny Market di Desenzano del Garda, in Via Oglio, sono stati licenziati dall'azienda Servizi Associati, che appunto gestisce il magazzino, perché accusati di sabotaggio: oltre all'allontanamento forzato dal posto di lavoro, saranno anche denunciati (il sabotaggio è un reato, articolo 508 del Codice penale).

Le motivazioni dell'azienda

A spiegare le motivazioni della scelta è proprio la Servizi Associati in una nota: “Dopo lunghe indagini – si legge – la Servizi Associati è riuscita a individuare i responsabili che da tempo compivano atti di sabotaggio della produzione. Tutto questo è stato possibile grazie ad una elaborata attività di accertamento che ha dato corpo ai sospetti. La delicatezza della situazione, la tutela degli altri lavoratori (chiamati a farsi carico delle volontarie inadempienze) e delle esigenze produttive ci ha spinto, seppur con rammarico, ad adottare provvedimenti di interruzione dei rapporti di lavoro a cui seguiranno iniziative di carattere giudiziario”.

La protesta dei lavoratori

La protesta non si è fatta attendere: già nella notte tra lunedì e martedì, a poche ore dalla diffusione ufficiale della notizia, alcuni lavoratori del polo logistico, supportati dal sindacato Si Cobas e dai militanti del Collettivo Gardesano autonomo, hanno incrociato le braccia e dunque messo in scena la prima mobilitazione.

“I facchini sono in picchetto per chiedere il reintegro di 11 colleghi licenziati – si legge in una nota del Cga – I lavoratori parlano di comportamenti arroganti e intimidatori nei loro confronti, oltre che ritmi di lavoro che portano nel giro di pochi anni a gravi problemi di salute alla schiena”. La situazione in mattinata sembrava già rientrata, ma il capitolo non è chiuso.