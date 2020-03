Caffè e aperitivi al parco del laghetto: il chiosco cerca un nuovo gestore

Gestore cercasi per il chiosco di proprietà comunale al Parco del Laghetto di via Giotto a Desenzano: il Comune ha pubblicato il bando di gara per la locazione della struttura, immersa nel verde e pochi passi dalle piscine e dal centro sportivo Tre Stelle, per cui è prevista attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

I dettagli del bando

Il termine ultimo per presentare un'offerta è fissato per le ore 12 del 19 marzo: dalle 9 del giorno successivo, il 20 marzo, verrà svolta la procedura di gara, con l'apertura delle buste. Il sopralluogo è obbligatorio: come da bando, è necessaria le preventiva presa visione del chiosco. Tutte le informazioni sono comunque disponibili sul sito web del Comune. Il canone annuo di locazione posto a base d'asta è 12.750 euro, oltre all’Iva se dovuta. Poco più di mille e 60 euro al mese.

Sono ammesse offerte migliorative (al rialzo). La durata del contratto sarà di sei anni, a partire dal primo aprile 2020, rinnovabile per altri sei fatta salva l'eventuale disdetta dell'assegnatario, che dovrà essere comunicata a un anno dalla scadenza. L'unica attività concessa è quella di chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande. All’interno del chiosco sono presenti attrezzature ed arredi in parte di proprietà comunale: questi verranno messi a disposizione dell’assegnatario. Per quanto riguarda i beni di proprietà del precedente gestore dovrà essere eventualmente concordata la cessione o l’utilizzo.