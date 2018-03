Maxi-store di bricolage e giardinaggio, giovedì la grande inaugurazione

Conto alla rovescia agli sgoccioli: tra pochi giorni il primo negozio di fai da te a marchio Bricofer aprirà i battenti nella nostra provincia. Il nuovo maxi-store si trova nella zona industriale di Desenzano, al civico 1 di via Colombare di Castiglione.

Tutto pronto per la grande apertura, fissata per le 9.30 di giovedì 15 marzo. All'interno del maxi-store una vasta gamma di prodotti per il bricolage, per l'arredo e la cura del giardino, per il bagno, per l'illuminazione e la decorazione degli interni, oltre ai classici utensili di ferramenta.

Il negozio sarà aperto tutti i giorni: domenica e lunedì dalle 15 alle 19.30; da martedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30; sabato invece orario continuato.

Bricofer è tra le aziende italiane leader nel settore del fai da te. La storia gruppo inizia nel 1979, quando Aldo Pulcinelli decise di aprire un piccolo negozio di ferramenta a Roma. La nuova esperienza, spinta da una grande passione, iniziò ben presto a dare i primi importanti risultati e a coinvolgere l'intera famiglia.

Nel 1987 l'azienda diede vita a un gruppo d'acquisto composto da dettaglianti, ma la svolta arrivò due anni più tardi, quando uno dei figli del fondatore decise di creare e sviluppare una vera e propria rete distributiva formata da punti vendita a gestione diretta e negozi in franchising. A oggi il marchio Bricofer è presente in quasi tutto lo Stivale e da giovedì si farà conoscere anche nella nostra provincia.