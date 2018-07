della Rocca Gioielli - Come aumentare il valore dei propri Rolex usati

“Quando si decide di comprare Rolex usati non solo per soddisfare un piacere estetico, ma anche per poter ottenere un futuro ritorno economico, occorre valutare l’acquisto esattamente come si farebbe con una qualsiasi altra forma di investimento finanziario”, afferma l’esperto, CEO della boutique di alta orologeria della Rocca Gioielli, attiva dal 1989 con sede a Bologna. “Il primo passo per garantire che i Rolex usati acquistati accrescano il proprio valore nel tempo consiste nello scegliere il modello e la referenza che già negli anni passati hanno dimostrato di avere un andamento più che positivo”.

Prosegue l’esperto: “I fattori influenti possono essere tanti. Ad esempio, esistono orologi iconici in quanto indossati da celebrità, come il Rolex Daytona Paul Newman ref. 6239, oppure il Submariner, lanciato nel 1953 e indossato da Sean Connery in alcuni film di James Bond. Questo modello fu il primo subacqueo impermeabile a raggiungere una profondità di 100 metri: anche il ruolo pionieristico di alcuni modelli contribuisce ad accrescere rapidamente valore e prezzi dei Rolex usati. Un altro perfetto esempio è l’Explorer, che nel 1953 è stato indossato durante la spedizione di Sir Edmund Hillary e Tenzing Norgay sulla vetta del Monte Everest. Nel 1955 è stato invece introdotto sul mercato il GMT-Master, pensato per i piloti, il quale consente di conoscere l’ora secondo un fuso orario: anche questo modello sta mostrando una crescita rapida e costituisce un investimento sicuro dal punto di vista economico. Tra i modelli con prezzi interessanti possiamo citare inoltre il Sea-Dweller, introdotto nel 1967 e considerato innovativo per l’epoca, in quanto impermeabile fino a 610 metri e dotato di una speciale valvola che consente di espellere l’elio delle miscele gassose durante la decompressione in camera iperbarica, prevenendo il rischio di danneggiamento dell’orologio”.

Se il mondo del collezionismo riconosce grande prestigio e valore ai Rolex usati sportivi, anche i modelli classici non sono da sottovalutare: “Oggi i prezzi dei Rolex usati classici sono tendenzialmente più bassi rispetto a quelli dei modelli sportivi: ciò li rende un investimento particolarmente interessante, poiché il loro valore è in aumento”, spiega l’esperto di orologeria. “Alcuni modelli da tenere sott’occhio sono gli Air King, i Turn-o-graph, i Rolex Lady e i Rolex Cellini”.



Le possibilità di ottimizzare il proprio investimento non si esauriscono nella scelta del modello: lo stato di conservazione influisce molto sui prezzi dei Rolex usati. “Per tutelare il proprio investimento occorre avere alcune accortezze, come evitare che durante eventuali riparazioni vengano sostituite le parti originali: in tal caso, l’orologio perderebbe immediatamente valore. Anche un buono stato di conservazione è fondamentale”.

Infine, non va dimenticato uno degli ingredienti più importanti per far aumentare il valore del proprio Rolex usato: la pazienza. Racconta il CEO della boutique di orologeria: “In alcuni casi, qualche anno è sufficiente per far sì che i prezzi di Rolex usati aumentino e, di conseguenza, affinché il proprio investimento garantisca un ritorno economico. Attese più lunghe, anche di dieci anni e più, hanno visto più che decuplicare il valore di alcuni modelli: il mio consiglio è quello di far valutare i propri orologi se li si sta conservando in cassetta di sicurezza da diverso tempo. I prezzi dei Rolex usati crescono rapidamente e si potrebbero fare delle piacevoli scoperte, riuscendo ad effettuare una vendita nel momento più propizio”.

della Rocca Gioielli si avvale esclusivamente di esperti regolarmente iscritti ai ruoli 1033 e 1042 C.C.I.A.A. e del Tribunale di Bologna. La boutique può rilasciare certificati di originalità e autenticità su tutti i prodotti venduti ed eseguire la valutazione di orologi vintage e Rolex usati.

