Grande novità in centro a Brescia: apre nuovo negozio Decathlon

BRESCIA. E’ un concept store tutto nuovo quello che si presenterà a maggio agli sportivi. Su una superficie di 125 mq, ubicato nella galleria della stazione si svilupperà un orginale modello di vendita per Decathlon Italia.

L'iniziativa si inserisce infatti in una promozione della mobilità sostenibile: oltre al normale negozio, ci saranno colonne di ricarica elettrica, bike park, rastrelliere, bike sharing.

Sarà invece programmata, viste le ridotte dimensioni, una rotazione più alta dei prodotti, per offrire al viaggiatore o allo sportivo di passaggio una vetrina sempre rinnovata. Nel negozio, che resterà aperto dalle 6.30 alle 9.30, sono stati coinvolti i collaboratori dei vicini negozi di Roncadelle, Castenedolo e Orzinuovi, per cui non sono previste nuove assunzioni.

“La città di Brescia e la stazione rappresentano un territorio fertile per lo sviluppo della nostra ‘mission’. La forte vocazione sportiva della città, le aree verdi e il piano Brescia Mobilità sono per noi un campo ideale”: queste le parole di Claudio Manzoni, dell’Area Manager di Decathlon.