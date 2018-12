Un giovane bresciano nel team di Casavo, la start up che sta conquistando il mercato immobiliare

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Continua la crescita di Casavo, la startup fondata nel 2017 da Giorgio Tinacci e Simon Specka, attiva nel settore immobiliare grazie a un modello di business innovativo che, attraverso una piattaforma tecnologica, consente la vendita di un immobile in non più di 30 giorni, con un massimo di due visite. Al rapido successo della società ha contribuito anche un giovanissimo Bresciano: Daniele Ricci Curbastro. A soli 24 anni ha conseguito la laurea triennale in Business Administration and Management all’Università Bocconi di Milano e ora sta completando la specialistica in Management. In Casavo da febbraio 2018, riveste il ruolo di Investment Analyst.

Dopo aver conquistato il cuore dei milanesi, a ottobre Casavo è sbarcata anche a Roma, e nuove aperture sono previste nei prossimi mesi in altre città italiane, con l’obiettivo di rafforzare ed espandere le possibilità di crescita di un modello di business che in 12 mesi ha già concluso oltre 30 operazioni immobiliari. Dal 2017 Casavo ha registrato uno sviluppo costante: nel giro di un anno, infatti, il team è passato da 2 a 18 persone, che operano in 6 aree: Investment, Tech, Marketing, Finance, HR e Business Development. A fronte di una significativa crescita del business, l’azienda punta a crescere ulteriormente anche dal punto di vista delle risorse, con l’obiettivo di raggiungere quota 50 entro la fine del 2019. Oggi l’età media di chi lavora in Casavo è inferiore ai 27 anni

. La crescita di Casavo è finanziata e sostenuta da alcuni dei più importanti investitori italiani e internazionali, tra cui Picus Capital, 360 Capital Partners, Kervis Asset Management, Marco Pescarmona (Presidente e fondatore del gruppo Mutui Online) e il fondatore di Lastminute.com, Fabio Cannavale. Ad oggi Casavo ha raccolto oltre 10 milioni di capitale. Casavo è una startup che opera nel settore immobiliare utilizzando un modello di business innovativo e unico: una piattaforma tecnologica che acquista direttamente l’immobile di chi vuole vendere la propria casa in massimo 30 giorni, facendosi carico del rischio finanziario. Fondata a Milano nel 2017 da Giorgio Tinacci e Simon Specka, si propone come obiettivo di abbattere le tempistiche di vendita, eliminando al contempo stress e incertezza dal processo. Casavo è finanziata e supportata da alcuni dei più importanti investitori italiani e internazionali, come Picus Capital, 360 Capital Partners, Kervis Asset Management che agiscono anche come advisor per le decisioni strategiche.