Cromodora Wheels: fatturato record e investimenti per 80 milioni di euro

Una storia lunga più di mezzo secolo, dal 1962, clienti di altissimo livello come Volkswagen, Alfa Romeo e Maserati, Mercedes e Audi, Porsche e adesso anche Ferrari, un fatturato in crescita di oltre 30 milioni, investimenti per altri 80 milioni con l'apertura di due nuove sedi, in Italia e in Repubblica Ceca: sono questi i grandi numeri – riportati dal Giornale di Brescia – della Cromodora Wheels di Ghedi.

L'azienda è una specialista ormai storica nella produzione di cerchi in lega, per uso "comune" e da competizione, con l'applicazione pratica della “Flow forming Technology” che permette di ottenere prodotti sempre più leggeri (ma non per questo meno resistenti, o meno efficaci quando si parla di performance).

I numeri del gruppo: Cromodora Wheels ha chiuso il 2017 con vendite per 229 milioni, in crescita di oltre 30 milioni sull'anno precedente (quando il fatturato si è era fermato a quota 197,3 milioni). Il margine operativo lordo invece chiude a quota 53,7 milioni, in crescita di 12 milioni di euro sul 2016. Anche per quanto riguarda gli utili, un vero boom: 35,1 milioni di utile netto, 10 milioni in più dell'anno prima.

Dicevamo dei due nuovi stabilimenti: uno proprio a Ghedi, da sempre il quartier generale, e l'altro a Ostrava, alla periferia della terza città (per grandezza) di tutta la Repubblica Ceca. Lavori a buonissimo punto: tutto pronto entro la fine del 2018. La Cromodora Wheels è ancora capitanata da Giancarlo Dallera, tra l'altro da poco nominato Cavaliere del lavoro: l'azienda conta oltre 400 dipendenti.