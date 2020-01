Commessa milionaria per la Cromodora: il fatturato vola a 245 milioni

Oltre 100 milioni di euro di investimenti in 5 anni, una crescita dei ricavi di oltre 60 milioni, utili per oltre 120 milioni dal 2014 al 2018: soffia forte il vento del profitto sulla Cromodora Wheels di Ghedi, storica azienda bresciana del comparto automotive (che conta quasi un migliaio di dipendenti in Italia e all'estero) che ha chiuso in questi giorni un importante accordo con Audi, una commessa milionaria che di fatto aumenterà la produzione, da qui a pochi anni, da 4 milioni a 5,5 milioni di cerchi in lega (settore di cui Cromodora è specialista da tempo).

L'azienda è stata fondata nel 1962, ma è negli ultimi anni che la crescita si è fatta inarrestabile (nonostante i rallentamenti nel mercato occidentale), caratterizzandosi per le forniture ai grandi marchi del settore europeo e internazionale: a parte Audi, che è la novità più recente, si segnalano commesse pe Bmw, Ferrari, Fiat, Jaguar, Land Rover, Mercedes, Volkswagen e marchi correlati come Seat e Skoda.

Fatturato record e utili oltre i 35 milioni

Il gruppo Cromodora Wheels ha chiuso il 2018 con un fatturato che sfiora i 245 milioni di euro, in crescita di 15 milioni sull'anno precedente, con utili netti pari a 35 milioni. Entro il 2023 verrà inaugurato un nuovo stabilimento in Europa, che va dunque ad aggiungersi alla storica sede bresciana (appunto, a Ghedi) e alla sede di Mosnov-Ostrava, in Repubblica Ceca, aperta poco più di un decennio fa e che oggi conta circa mezzo migliaio di dipendenti, e un fatturato annuo di oltre 108 milioni. Per il restyling dei due stabilimenti sono già stati spesi più di 80 milioni.