Villanuova: corso di Blender per la stampa 3d

Sabato 16 marzo e domenica 17 marzo dalle ore 9:30 alle 13 e dalle 14 alle 18:30. Totale ore di lezione: 16. Blender è un programma gratuito open source di modellazione 3D, animazione, montaggio video e rendering.



Il corso si propone di insegnare le basi di Blender partendo dalla spiegazione dell’interfaccia e dall’installazione degli add on scaricabili dal sito di Blender. Seguono l’analisi dei vari strumenti di modellazione, la realizzazione di una mesh, la creazione di un gadget e del relativo file stl da inviare alla stampante 3d. E, per finire, verrà stampato l’oggetto in 3D.