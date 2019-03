Villanuova: corso di recupero creativo del tessuto

Lezioni: mercoledì 13, 20, 27 Marzo e 3 aprile dalle 20:00 alle 22:00. Festa: sabato 13 aprile dalle 16 alle 19. “Recupero creativo dei tessuti: guardare, osservare, cercare, toccare ed infine godere del piacere della creatività nel trovare tra tanti tessuti la propria creazione”.

Daniela da molti anni dà nuova vita ai tessuti: i pantaloni si trasformano in cardigan, le magliette in borse, le tende in quadri e copriletti. Vi sono infinite nuove possibilità per recuperare vestiti fuori moda e tessuti scordati nell’armadio. Vuoi scoprire anche tu come fare?



Il corso si articola in 4 lezioni serali di circa due ore e in una mostra finale presso il FabLab. Tra tanti tessuti “vissuti” ognuno scoprirà la propria arte: guardare, osservare, cercare, toccare fino a che un’attrazione, un’ispirazione e una fantasia daranno vita alla propria creazione.