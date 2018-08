Montichiari: Seminario gratuito "come migliorare il tuo ecommerce"

Seminario gratuito per titolari, CEO, Amministratori e Responsabili Marketing che vogliono migliorare le performance del proprio sito e-commerce

“Le 21 migliori strategie realmente testate sul campo per migliorare il tasso di conversione sulle vendite online fino al 43% e far decollare vendite e fatturato del tuo sito e-commerce senza aumentare traffico e visitatori”



Giovedì 30 Agosto 2018, ore 14.30 presso Garda Hotel, Via Brescia, 128 - 25018 - MONTICHIARI (BS)



Biglietto del seminario è GRATIS!

Per iscriverti chiama allo 0497380052, manda un email a corsi@prima-posizione.it o vai direttamente nel sito: http://corsi.prima-posizione.it/pp/seminario-ecommerce-montichiari-pr/



Il seminario ti fornirà i principi fondamentali dell’usabilità e della user experience consolidati nella nostra esperienza professionale di consulenti, con le indicazioni operative per la progettazione incentrata sull'utente (user-centered) di un sito e-commerce



Iscriviti adesso e scoprirai anche tu quali sono le migliori 21 strategie che ti permetteranno di migliorare molto velocemente le performance del tuo sito web e-commerce senza dover necessariamente incrementare il traffico di visitatori sul sito.