Brescia: "Grandi opere, l’importanza della progettazione della sicurezza"

Comunicato Stampa Grandi opere: l’importanza della progettazione della sicurezza Il 23 maggio 2018 a Brescia un convegno si sofferma sulle grandi opere e sull’importanza della sicurezza sul lavoro dalla fase di progettazione fino al taglio del nastro di inaugurazione. Se i cantieri per la costruzione di opere edili costituiscono un settore di attività che espone i lavoratori a rischi particolarmente elevati, spesso sono proprio una carente pianificazione dei lavori, all'atto della progettazione dell'opera, e uno scarso coordinamento tra le imprese a influire sulla sicurezza dei lavoratori e sul numero e gravità degli infortuni di lavoro.



È dunque evidente come la progettazione della sicurezza nei cantieri, ancor più per la realizzazione di grandi opere che necessitano un attento coordinamento tra le imprese operanti, rappresenti un momento molto rilevante nell’ambito del processo di esecuzione di opere edili e di ingegneria civile. Il convegno sulla progettazione e la sicurezza nelle grandi opere Partendo da questa constatazione e in relazione all’articolato progetto formativo “Le fasi evolutive di un cantiere: dalla formazione teorica all’esperienza sul campo”, l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) ha organizzato il 23 maggio 2018 a Brescia il convegno di studio e approfondimento “Le grandi opere: l'importanza della sicurezza dalla progettazione al taglio del nastro”.



L’evento gratuito affronterà diversi aspetti relativi alla sicurezza nei cantieri. Ad esempio, si occuperà del tema delle interferenze e dell’organizzazione della sicurezza, dei ruoli dei vari attori della sicurezza in cantiere e di casi specifici come i cantieri in alta quota, le attività di demolizione e la ristrutturazione di un grande impianto polifunzionale sportivo. Un caso studio: il cantiere di ristrutturazione del PalaLeonessa A Brescia, tramite minuziosi interventi di ammodernamento e ristrutturazione, il vecchio Palazzo Ente Iniziative Bresciane (EIB) è stato trasformato in un moderno impianto polifunzionale a disposizione della città con un parterre di oltre 1.500 mq e 5.200 posti a sedere disponibili su due livelli. La struttura potrà ospitare competizioni sportive di rilievo continentale, ma anche manifestazioni musicali e spettacoli con una capienza di circa 4.500 persone. Il cantiere che ha portato alla realizzazione del nuovo palazzetto dello sport cittadino (PalaLeonessa) sarà presentato nel convegno come un caso di studio e le diverse fasi di avanzamento analizzate passo passo, da un punto di vista pratico oltre che teorico. Per questo motivo e per approfondire la progettazione, realizzazione e gestione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in un’opera edile di dimensioni rilevanti, dopo il convegno è prevista una visita al PalaLeonessa.



Il programma del convegno Il convegno “Le grandi opere: l'importanza della sicurezza dalla progettazione al taglio del nastro” si terrà il 23 maggio 2018 a Brescia – dalle 14,30 alle 17,30 - presso l’Hotel Fiera di Brescia in via Orzinuovi 135/139 (Centro Congressi).



Questi gli interventi e il programma del convegno:



Apertura dei lavori Rocco Vitale, Presidente AiFOS



Interventi Moderatore: Lucio Fattori, Ingegnere civile e formatore AiFOS - Stefano Farina, Responsabile gruppo di progetto AiFOS "Costruzioni": "I Grandi Lavori e le interferenze con le aree circostanti"; - Nicola Pasta, Consulente in materia di sicurezza con particolare riferimento ai cantieri edili; - Sergio Ravet, Coordinatore Sicurezza cantiere SKYWAY Monte Bianco: "Cantieri in alta quota: La sfida in un contesto ambientale sfavorevole"; - Roberto Folchi, Ingegnere specialista nei lavori con esplosivi, Nitrex Srl: "Le demolizioni di viadotti e grandi opere"; - Nicola Fumagalli, Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione PalaLeonessa: "Caso studio: Il cantiere di ristrutturazione del PalaLeonessa"



Conclusioni Francesco Naviglio, Segretario Generale AiFOS



Link per l’iscrizione al convegno: http://aifos.org/home/eventi/intev/convegni_aifos/le_grandi_opere



Si ricorda che il convegno è gratuito, ma con iscrizione obbligatoria. E ai partecipanti al convegno verrà consegnato un attestato di presenza valido per il rilascio di 2 crediti di aggiornamento per formatori (area 2 - rischi tecnici), addetti e responsabili del servizio di prevenzione e protezione (ASPP/RSPP) e coordinatori della sicurezza in fase di progettazione e coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione (CSP/CSE).



Segnaliamo, infine, che le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, nonché le spese di viaggio e soggiorno, sono integralmente deducibili - entro il limite annuo di 10.000 euro - come previsto dall'articolo 9 della Legge 22 maggio 2017, n° 81 (cosiddetto "Jobs Act dei lavoratori autonomi").



Per informazioni e iscrizioni al convegno: Direzione Nazionale AiFOS: via Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli Studi di Brescia - tel.030.6595031 - fax 030.6595040 www.aifos.it - convegni@aifos.it 19 aprile 2018 Ufficio Stampa di AiFOS ufficiostampa@aifos.it http://www.aifos.it/