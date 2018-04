ENPA Brescia organizza un corso per balie e stallanti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

La Sezione di Brescia dell’Ente Nazionale Protezione Animali organizza una serata informativa per fornire le nozioni necessarie a prestare il primo soccorso ai numerosi gattini orfani rivenuti ogni anno.



Grazie alla presenza della veterinaria Dott.ssa Magri verranno trattati argomenti quali: - modalità e precauzioni nell'allattamento - rischi e possibili misure precauzionali - aspetti sanitari dell'allattamento artificiale e naturale Il corso si terrà mercoledì 18 aprile alle ore 20.30 presso la Sala Civica del Villaggio Sereno (Traversa 12, 58/A). Il corso verrà attivato al raggiungimento delle 10 iscrizioni.



L'iscrizione è gratuita, con possibilità di associarsi alla Sezione la sera stessa, sostenendo così le numerose attività in programma. A tutti i partecipanti verrà offerto un utilissimo omaggio. Per informazioni ed iscrizioni scrivere a: brescia@enpa.org