Darfo Boario Terme: workshop gratuito sul nuovo decreto dignità

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

L’agenzia per il lavoro MAW Men At Work S.p.A. organizza in diverse città italiane workshop intitolati “Focus Lavoro” dedicati alle novità in materia giuslavoristica. Il prossimo appuntamento, completamente gratuito, si terrà a Darfo (BS) giovedì 11 ottobre alle 14:30, presso Hotel Brescia, in via Zanardelli 6. Durante l’incontro Valentina Orizio dell’Ufficio Nomos presenterà un aggiornamento in tema di diritto del lavoro con focus sul nuovo Decreto Dignità e sulle sue ripercussioni su contratto a tempo determinato e somministrazione lavoro; si parlerà, inoltre, di contributo aggiuntivo e termini di decadenza e incentivi all’assunzione a tempo indeterminato e si illustreranno i cambiamenti relativi all’indennità di licenziamento. Infine, un focus sulla comparazione tra somministrazione a termine e contratto a termine diretto. GIOVEDì 11 ottobre ore 14:30 Hotel Brescia, in via Zanardelli 6 | DARFO (Brescia) L’evento, completamente gratuito, è a numero chiuso. Per iscrizioni o informazioni: fil.darfo@maw.it www.maw.it