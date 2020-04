Rischio biologico da Covid-19: un corso per ripartire in sicurezza

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Cfa ha istituito il corso "Applicazione del protocollo di sicurezza anti-contagio nella gestione aziendale", a seguito del protocollo emanato dal Governo in data 24 aprile 2020, da erogare tramite Formazione a Distanza Sincrona, in tempo reale con il docente, per imparare le misure da adottare per riprendere o continuare le attività in azienda in totale sicurezza. II corso in programma l'8 maggio 2020 avrà una durata di due ore, al termine delle quali si riceverà l'attestato.

Il corso si propone di affrontare i seguenti temi: cenni normativi della gestione del rischio biologico; caratteristiche del Covid-19 e la sua gestione in ambito lavorativo; il piano degli interventi da attuare in azienda secondo quanto stabilito dal protocollo emanato dal governo il 24 aprile 2020; utilizzo corretto dei DPI anti-contagio (come indossarli e toglierli in sicurezza); gestione del rifiuto infetto (DPI usati, panni per la pulizia usa e getta, fazzoletti monouso usati ecc...).