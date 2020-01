Brescia: i mercoledì dell'Archivio di Stato

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Dal mese di gennaio 2020 presso L’Archivio di Stato di Brescia prenderà avvio una iniziativa rivolta a quanti si interessano di problematiche storiche e ricerche archivistiche. L’intento è quello di mettere a disposizione uno spazio nel quale possano interagire le esigenze della ricerca storica e il desiderio di conoscere e approfondire tematiche usualmente sottese alle ricerche archivistiche.



L’auspicio è quello di giungere a dei momenti di conoscenza e spunti di riflessione su tali tematiche. Nel concreto si tratterà di una serie di conferenze, con cadenza mensile, che si terranno nella sala conferenze - saletta Romano - del nostro Istituto ed il cui tema verrà comunicato di volta in volta.



L’iniziativa è aperta agli studiosi che frequentano gli archivi e che da essi traggono materia per le loro ricerche. Pertanto chi volesse partecipare proponendo i propri studi è pregato di contattare la direzione dell’Istituto. Il primo incontro si terrà il 15 gennaio, mercoledì, alle ore 17. Il dott. Pier Carlo Morandi parlerà sul tema La battaglia di Chiari del 1701 e gli avvenimenti dei mesi precedenti, visti dalle fonti veneziane. per info as-bs@beniculturali.it tel 030305204