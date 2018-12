Brescia: Corso avanzato sulla coltivazione della canapa industriale

Il corso di formazione di “Sviluppo Canapa” è rivolto a coloro che hanno bisogno di consulenza nella coltivazione della canapa: sia per chi è nuovo del settore, sia per chi ha già coltivato, ma non ha ottenuto buoni risultati o vuole incrementare il suo business.



Il corso si svolge in una singola giornata: la prima parte teorica in aula e la seconda parte su campo/serra di un nostro cliente per vedere come sono state applicate le tecniche agronomiche specializzate sulla canapa.



Questi i principali argomenti:

La canapa nella storia

Le proprietà della pianta

Metodo e protocollo per coltivare

Destinazione d’uso per ciascuno derivato della canapa

Legislazione

Start-up innovative

Visita su campo/serra