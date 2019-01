Brescia: convegno sulla sicurezza nella logistica e nel trasporto merci

Un convegno sulla sicurezza nella logistica e nel trasporto merci Il prossimo 7 febbraio a Brescia un convegno gratuito si soffermerà sulla sicurezza nella logistica e nei trasporti con riferimento alle più idonee strategie di prevenzione. Ci sono attività e settori lavorativi, come il settore dei trasporti e della logistica, dove malgrado il numero di infortuni, anche mortali, a cui sono soggetti i lavoratori, molti rischi non sono riconosciuti o non vengono valutati adeguatamente.

Nel trasporto su strada delle merci spesso si ritiene erroneamente, ad esempio, che per tutelare salute e sicurezza dei lavoratori sia sufficiente verificare che siano in possesso della patente di guida. Si è rilevato infatti, come indicato da alcuni studi, che molti lavoratori con mansione di autista non hanno mai seguito specifici percorsi formativi in materia di sicurezza e salute. Quali sono le azioni utili per migliorare la prevenzione nei settori della logistica e dei trasporti? Come migliorare la formazione e ridurre i tanti infortuni professionali che ancora avvengono nelle attività di trasporto merci? Il convegno su logistica e trasporti Proprio per migliorare la prevenzione degli infortuni in questi settori, l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) organizza per il 7 febbraio 2019 a Brescia il convegno gratuito di studio e approfondimento “Logistica e trasporti in sicurezza”.

Nel convegno saranno sottolineati i rischi nella logistica, nella gestione dei magazzini e nel trasporto, carico e scarico delle merci. Ad esempio con riferimento ai fattori umani da tenere in considerazione, alla sicurezza dei carichi trasportati, alla guida sicura, all’uso della strumentazione (il cronotachigrafo) e agli stili alimentari adeguati all’attività di autotrasportatore. Il programma del convegno di Brescia Il convegno di studio e approfondimento “Logistica e trasporti in sicurezza” si terrà dunque a Brescia il 7 febbraio 2019 – dalle 14,30 alle 17,30 – presso il Palazzo CSMT, via Branze 45, Università degli studi di Brescia. Veniamo al programma del convegno.

Moderatore: - Francesco Naviglio, Segretario Generale AiFOS Relatori: - Gianluca Grossi, “Apertura Lavori, sicurezza e trasporti: dal valore economico al fattore umano” - Stefano Farina, “La sicurezza dei carichi sui mezzi di trasporto” - Simona Ziliotti, “Dalla distribuzione tradizionale all’e-commerce: la gestione della sicurezza nel mondo della logistica” - Davide Falteri, “Il modello Eco&Safe, per la guida ecologica e sicura” - Marco Tozzi, “L'utilizzo corretto del cronotachigrafo” - Eleonora Buratti e Carlo Giolo, “La dieta dei mestieri: la corretta alimentazione dell’autotrasportatore”. Il link per iscriversi al convegno: https://aifos.org/home/eventi/intev/convegni_aifos/logistica_e_trasporti_in_sicurezza Si ricorda che il convegno è gratuito, ma con iscrizione obbligatoria. E ai partecipanti al convegno verrà consegnato un attestato di presenza valido per il rilascio di 2 crediti di aggiornamento per formatori (area 2 – rischi tecnici), addetti e responsabili del servizio di prevenzione e protezione (ASPP/RSPP) e coordinatori in materia di sicurezza e salute (CSP/CSE). Per informazioni e iscrizioni al convegno: Direzione Nazionale AiFOS: via Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli Studi di Brescia - tel.030.6595031 - fax 030.6595040 www.aifos.it - convegni@aifos.it 10 gennaio 2019 Ufficio Stampa di AiFOS ufficiostampa@aifos.it http://www.aifos.it/