Brescia: incontro gratuito "Competenze commerciali, vendere valore attraverso le relazioni"

Mercoledì 23 ottobre, presso la sede CFA di Brescia, si terrà il workshop gratuito "Competenze commerciali | Vendere valore attraverso le relazioni". Costruire relazioni solide e durature con i propri clienti attuali e potenziali rappresenta la chiave per dare vita a nuove opportunità ed espandere il proprio business. Da qui si parte per scoprire come implementare una strategia di vendita centrata sulla relazione con il cliente, imparando a conoscerlo, a comunicare con efficacia e a gestire eventuali obiezioni mediante una comunicazione persuasiva. "Competenze commerciali | Vendere valore attraverso le relazioni"

Programma: - analizzare il mercato e il proprio vantaggio competitivo - costruire una strategia di vendita centrata sulla relazione con il cliente (già acquisito e potenziale) - conoscere il proprio cliente: saper riconoscere e determinare con precisione le diverse tipologie - comunicare con efficacia: immedesimarsi nei bisogni del cliente per argomentare in modo incisivo e costruire relazioni commerciali destinate a svilupparsi e crescere nel tempo - negoziare: saper gestire le obiezioni con la comunicazione persuasiva L'evento è rivolto a titolari, figure commerciali (venditori, account, agenti) e a quanti intendano costruire relazioni solide con i propri clienti. La partecipazione all'evento è gratuita, previa iscrizione da effettuare mediante l'apposita scheda online