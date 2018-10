Terza edizione di Blu Hotels Hospitality School, aperte le iscrizioni

Blu Hotels investe ancora nella formazione professionale con la terza edizione di Blu Hotels Hospitality School che partirà il 19 novembre al Blu Hotel Brixia di Brescia.



Il Corso di “Cameriere professionale di Sala/Bar” ha lo scopo di formare una figura specialistica nel settore dell’accoglienza e dell’ospitalità, in grado di svolgere con efficienza e competenza tutte le attività legate all’organizzazione e al servizio di sala/bar, con un’attenzione particolare alla gestione, all’intrattenimento e al servizio del cliente.



Si tratta di un’offerta formativa rivolta principalmente a neo diplomati, preferibilmente provenienti da una formazione turistico-alberghiera, e lavoratori stagionali.



L’iniziativa è nata per volontà del Presidente Nicola Risatti e del Vice Presidente Fabrizio Piantoni. Con oltre 30 alberghi distribuiti sul territorio nazionale, nei quali, sono impiegate in alta stagione, ben 1.500 figure professionali, Blu Hotels ha difatti la possibilità di garantire un percorso formativo di alto livello ed una percentuale elevata di opportunità di inserimento in azienda.



Tra gli obiettivi principali della catena alberghiera rientra infatti la formazione di personale altamente qualificato, attraverso percorsi in cui gli allievi riescano a migliorare le proprie conoscenze e ad effettuare esperienze professionali in un’azienda di primo livello da spendere anche in termini di Curriculum Vitae oltre che di referenze professionali.



Il costo del Corso – della durata di 40 ore distribuite in 5 giornate – è di 450 euro nella formula ALL INCLUSIVE (lezioni, vitto e alloggio in pensione completa presso il Blu Hotel Brixia per l'intera durata + attestato ufficiale), e di 250 euro nella formula senza alloggio; il periodo di stage è di 3 mesi con una retribuzione di 600 euro mensili.



Il programma delle lezioni, che saranno tenute da docenti qualificati con consolidata esperienza nel settore, spazia dai concetti di organizzazione e gestione della sala e del bar, a percorsi specializzati di formazione nella miscelazione di bevande e cocktails, e nella scelta e servizio di vini. Verranno alternate fasi d’aula ed esercitazioni pratiche direttamente in loco.



I corsisti verranno affiancati da un Tutor Aziendale che garantirà tutto il supporto necessario allo svolgimento delle lezioni e dell’intero iter didattico. Al termine del percorso formativo i partecipanti dovranno sostenere l’esame finale, cui seguirà la consegna dell’attestato di frequenza con votazione e giudizio.



La selezione

Per iscriversi occorrerà candidarsi sul sito www.bluhotels.it, contattare il numero 0365 44111, oppure inviare una e-mail all’indirizzo: segreteriascuola@bluhotels.it

L’età massima per accedere alle selezioni è di 25 anni.

La data di inizio dei corsi prevista è il 19 novembre 2018 e il termine entro cui presentare la richiesta di iscrizione è il 20 ottobre 2018. Il Corso è limitato ad un numero massimo di 20 partecipanti. Tutte le richieste saranno valutate da Blu Hotels attraverso un colloquio di selezione.