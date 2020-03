Coronavirus, danni all'economia per miliardi di euro: i settori più a rischio

Uno dei temi più dibattuti in questo periodo di emergenza causato dall'epidemia del nuovo coronavirus, è l'effetto sull'economia italiana, che già prima di piombare in questa situazione non viveva un momento idilliaco. Secondo le stime pubblicate ieri da Confesercenti, una breve crisi potrebbe far perdere 8 miliardi di euro di pil, ma secondo un'analisi del centro studi di Unimpresa, i danni all'economia sarebbero ben maggiori. In tre mesi possono subire ripercussioni enormi 45 miliardi di pil e ''i settori più a rischio vanno dal turismo ai trasporti, dagli spettacoli allo sport''.

Coronavirus, i settori a rischio

Ma secondo Unimpresa gli effetti del coronavirus possono creare danni su 150 miliardi di euro di prodotto interno lordo ovvero quasi il 10% dell'economia italiana: si tratta di 64 miliardi del settore alberghiero e ristorazione, 53 miliardi del trasporto, oltre 8 miliardi del comparto noleggio e leasing, 2 miliardi riferibili alle agenzie di viaggio e ai tour operator, quasi 11 miliardi riconducibili a musei, cinema e teatri, oltre 7 miliardi del settore sport e tempo libero.

Le ricadute, spiega l'associazione, ''sono in alcuni casi dirette e in altri si tratta di ricadute 'a cascata' non soltanto nelle regioni e nelle province della cosiddetta 'zona rossa', ma su tutti il territorio nazionale''.



Coronavirus, la task force di Unimpresa

Unimpresa istituisce una task force per aiutare e supportare le aziende, i loro dipendenti e, in generale, i territori, in tutta la fase di emergenza legata all'epidemia del Coronavirus. La task force, guidata dalla presidenza nazionale e in particolare dal vicepresidente, Giuseppe Spadafora, ha il compito di monitorare sul territorio sia le esigenze degli imprenditori sia quelle dei dipendenti, ma anche quelle legate al territorio e quindi di tutte le famiglie e dei cittadini.

Obiettivo dell'iniziativa, si spiega in una nota, ''è mettersi al fianco delle imprese associate e delle istituzioni (governo, regioni, comuni, Servizio sanitario nazionale e Protezione civile) con informazioni e dati relativi alle necessità e alle situazioni più critiche rilevate sul campo, attraverso la rete territoriale in tutta Italia, sia per quanto riguarda l'attività imprenditoriale sia per quanto riguarda la salute dei dipendenti''.