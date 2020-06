Un incentivo per chi ha intenzione di cambiare l’auto che potrebbe dare nuovo respiro a uno dei settori, l'automotive, maggiormente colpito dalla crisi economica dovuta all’epidemia da Coronavirus. La proposta arriva da Pd, Leu e Italia Viva.

L’emendamento al decreto rilancio, presentato da buona parte della maggioranza, aumenta il fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di 200 milioni di euro per il 2020 e di 50 milioni per il 2021. In buona sostanza la norma prevede uno sconto fino a 4.000 euro per l'acquisto di una vettura nuova euro 6 entro la fine 2020, che scende a 2.000 euro nel 2021, a fronte della rottamazione di un usato con almeno 10 anni.

Cosa prevede l’emendamento

La norma per il bonus auto 2020, primo firmatario Gianluca Benamati (Pd), prevede un bonus complessivo di 4.000 euro fino al 31 dicembre 2020 ed in particolare un contributo statale fino a 2000 euro per l'acquisto di un auto euro 6 con emissioni di CO2 superiori a 61 g/km condizionato ad uno sconto dal venditore uno sconto "almeno pari alla misura del contributo statale".

Tuttavia il bonus potrebbe essere corrisposto anche se in misura minore, anche senza la rottamazione di un veicolo usato: il contributo in questo caso da parte dello Stato è limitato a 1000 euro sempre a condizione che sia praticato uno sconto almeno pari dal venditore.

Bonus rottamazione 2020

L'emendamento garantisce un contributo anche per l'acquisto di auto usate almeno euro 5 a fronte della rottamazione di un'auto euro 0,1,2,3. In questo caso l'acquirente è esentato dal pagamento degli oneri fiscali sul trasferimento di proprietà dellauto che acquista.

Il contributo potrebbe tuttavia non essere limitato al solo 2020. Secondo l'ipotesi di modifica del decreto rilancio per l'anno prossimo il bonus complessivo si dimezzerebbe (fino a 2000 euro con rottamazione tra contributo statale e sconto del cncessionario e fino a 1000 euro senza rottamazione) e viene limitato alle vetture euro 6 con emissioni di CO 2 comprese fra i 61 g/km e i 95 g/Km.

Auto in crisi: immatricolazioni dimezzate

Il bonus rottamazione potrebbe rappresentare una boccata d'ossigeno per il settore dell'automotive: il lockdown ha infatti cancellato la vendita di oltre 300 mila auto con un crollo delle immatricolazioni. Per il settore automotive un allarme rosso che coinvolge 125mila imprese e quasi 450mila addetti.

Secondo gli ultimi dati dalla Motorizzazione nel mese di maggio 2020 l'immatricolazione di nuove autovetture ha subito una variazione di quasi 50 punti percentuali rispetto allo stesso mese del 2019. Un piccolo recupero considerando che con il lockdown nel mese di aprile 2020 la variazione era stata pari a -97,55% rispetto ad aprile 2019. Chi ha dovuto cambiare auto si è affidato alla seconda mano: secondo i dati del Ministero dei trasporti sempre a maggio 2020 sono stati registrati 206.967 trasferimenti di proprietà di auto usate, con una variazione di -44,61% rispetto a maggio 2019.

L'emendamento per il bonus auto 2020 presentato da parte della maggioranza potrebbe trovare sponda anche da parte dell'opposizione. Lo stesso leader della Lega Matteo Salvini aveva auspicato che si potesse dare una mano al settore dell'auto chiedendo un contributo a chi ha un euro 2-3 o 4 diesel e non ce la fa a cambiarlo. "Mi sembrerebbe più urgente per aiutare chi lavora che non riempire l'Italia di monopattini - ha spiegato Salvini chiedendo inoltre di limitare il bonus bici (bonus mobilità) ai soli prodotti made in Italy.”

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fonte: Today.it