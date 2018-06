AAA cercasi nuovo gestore: ecco il bando per l'agriturismo Il Castagnolo

Un doppio bando per il Consorzio della Castagna di Paspardo, che da una parte (entro domenica) punta alla vendita o alla gestione della sua primaria attività di trasformazione e commercializzazione delle castagne – un patrimonio da mezzo milione di euro, al lordo dell'indebitamento – e dall'altra (entro lunedì) cerca interessati per l'acquisto dell'agriturismo Il Castagnolo, immerso nel verde della località Deria.

Le proposte nel dettaglio. Per quanto riguarda la manifestazione d'interesse per la cessione del ramo d'azienda relativo alla trasformazione delle castagne e alla commercializzazione dei prodotti, le opzioni sono due: o la cessione per intero, di area e attrezzature produttive, del patrimonio intangibile (il know-how, i marchi, il portafoglio prodotti, la clientela), oppure l'affidamento in gestione dello stesso ramo aziendale.

“A seguito della recente normativa Madia sulle partecipazioni pubbliche – si legge in una nota – i soci pubblici si vedono costretti a disimpegnarsi dal Consorzio. Il consiglio di amministrazione ha pertanto valutato positivamente l'ipotesi di far entrare operatori privati nella gestione delle attività operative”.