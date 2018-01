A Concesio il fast food più grande d'Italia: pronto il nuovo Burger King

Il fast food più grande d'Italia sarà nel Bresciano, alle porte della città. Il ristorante, a marchio Burger King, occupa la vastissima area dell'ex cinema di via Mazzini a Concesio: si parla di quasi 1000 metri quadrati, 950 per la precisione, spalmati su tre piani.

L'attesa per vedere il locale della nota catena a stelle e strisce (da tempo di proprietà di una multinazionale brasiliana) è brevissima: la data dell'inaugurazione è infatti stata fissata per venerdì 26 gennaio. Un primato che porterà con se anche nuovi posti di lavoro: ben 30 le persone assunte.

Il nuovo fast food, il secondo aperto in pochi mesi nel Bresciano, disporrà di ben 300 posti a sedere nella sala interna e di una quarantina nell'area predisposta all'aria aperta. Non solo: un piano sarà interamente dedicato a più piccoli, che potranno divertirsi nell'area giochi interattiva.

Per i genitori un "Video Wall" Full-HD che proietterà tutti gli eventi sportivi di maggior rilievo, come in un vero cinema. Oltre al locale vero e proprio, ci sarà anche il doppio “King Drive”, il servizio da asporto direttamente in automobile.