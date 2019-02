Collebeato: Artis rubinetterie sarà protagonista a Ish 2019

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

L'azienda bresciana porrà ai più importanti operatori internazionali le sue più recenti creazioni, come la serie Gemma, realizzata in sette differenti soluzioni cromatiche. Artis, tuttavia, non limita il suo impegno alle connotazioni estetiche: i prodotti che verranno proposti nell’ambito della più importante manifestazione europea, si segnalano infatti per la grande attenzione al risparmio idrico ed energetico ed alla sostenibilità. ISH – pad 1.1 – Stand F81

Gallery