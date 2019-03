Grande successo per Artis rubinetterie all’Ish di Francoforte

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Artis Rubinetterie ha fatto centro! I moltissimi operatori che si sono succeduti allo stand dell’azienda bresciana hanno mostrato grande interesse per i molti modelli proposti: in particolare per le due serie di design Gemma e Torre, proposte in una gamma estesa di varianti cromatiche e di finiture. Grande consenso ha anche conseguito la gamma di miscelatori e rubinetti elettronici. Giuseppe Ottelli, CEO di Artis Rubinetterie, ha mostrato particolare soddisfazione per il plauso degli operatori alla grande attenzione dell’azienda alla sostenibilità. “Le nostre soluzioni mirate all’Energy Saving ed alla Water Saving, hanno suscitato grande interesse e notevole apprezzamento. E questo fatto mi gratifica molto perché ci ripaga del grande impegno profuso nella ricerca di soluzioni originali e particolarmente efficaci!”.

Altrettanto soddisfatto il nuovo Direttore Commerciale Fabio Brignone: “La strategia commerciale che stiamo attuando e che fa perno su un rapporto privilegiato con il mondo dell’architettura sta dando ottimi frutti. Lo confermano anche l’interesse e l’apprezzamento suscitato dalle nostre collezioni Gemma e Torre, pensate per venire incontro alle esigenze degli interior designer, sempre alla ricerca di soluzioni che non pongano limiti alla loro creatività. Credo quindi che la nostra partecipazione ad ISH abbia confermato che la grande reputazione del nostro Paese nell’ambito del design è pienamente meritata!”