CNA giovani imprenditori, Sala: "Sostenibilità dell'imprese un fattore strategico"

Il vicepresidente della Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala è intervenuto a 'CNA NeXT 2018 - Sostenibilità e benessere, futuro possibile', l'iniziativa organizzata da CNA (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa) Giovani Imprenditori.

"Le imprese più produttive - ha sottolineato il vicepresidente - sono quelle con il maggior welfare aziendale. Ed è per questo che la sostenibilità di impresa acquisisce sempre più peso all'interno delle aziende, anche medio piccole". Fabrizio Sala ha poi aggiunto che Regione Lombardia ha già varato il piano di internazionalizzazione per le piccole medie imprese: "Un appoggio concreto alle aziende italiane che vogliono espandersi sul mercato internazionale, in vista anche dell'appuntamento mondiale di Dubai 2020".

Al Talent Garden Calabiana di Milano, il vicepresidente si è soffermato sulla crescita del numero startup: "Quasi un quarto delle startup innovative presenti a livello nazionale è localizzato in Lombardia - ha rimarcato - ed è necessario che si faccia sistema tra imprese e istituzioni per dare opportunità e slancio alle eccellenze".