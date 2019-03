Lusso all'aria aperta: campeggio bresciano tra i migliori "glamping" d'Italia

Sul podio della graduatoria della quarta edizione dei "Certificati di Eccellenza KoobCamp" finisce un camping bresciano. È il Camping Fornella di San Felice del Benaco, campeggio 5 stelle (con annessa spa) a conduzione familiare che si trova in una una meravigliosa posizione panoramica sul lago di Garda, con vista sulla Rocca di Manerba. Al primo posto della classifica il Tiliguerta Glamping & Camping Village di Muravera, in Sardegna, in provincia di Cagliari.

Cos'è il glamping? La parola “glamping” deriva dall'unione di "glamorous" e "camping", e si può identificare con la definizione di "campeggio di lusso". La differenza rispetto al camping classico è il fatto che la location e la dotazione delle sistemazioni è pensata per creare un effetto di comfort e di charme superiore alla media.

Il Camping Fornella è l'unico campeggio lombardo finito nella graduatoria, un dato che ancor di più rende merito all'intraprendenza dei proprietari nel dotarlo di servizi e strutture all'avanguardia. Ecco l’elenco completo dei dieci migliori campeggi della categoria "Glamping":

Tiliguerta Glamping & Camping Village - Muravera (CA) – VINCITORE

Talamone Camping Village - Orbetello (GR)

Camping Fornella - San Felice del Benaco (BS)

Torre Rinalda Camping Village - Lecce (LE)

Camping Rosselba Le Palme - Portoferraio (LI)

Camping Italia Lido - Castelletto sopra Ticino (NO)

Villaggio Camping Baia Domizia - Sessa Aurunca (CE)

Camping Maremma Sans Souci - Castiglione della Pescaia (GR)

Camping Orlando in Chianti - Cavriglia (AR)

Vallicella Glamping Resort - Scarlino (GR)

