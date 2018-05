Chiari servizi e Vivigas insieme per essere multitasking

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

CHIARI (BS) – I servizi per i cittadini clarensi si ampliano e migliorano: superato positivamente il periodo di prova, ora il sodalizio tra Chiari Servizi e VIVIgas si conferma e rafforza! La partnership tra queste due importanti imprese si concretizza con uno sportello promosso da VIVIgas all'interno dello store gestito da Chiari Servizi in Piazza Zanardelli dove i clarensi avranno nuovamente a disposizione persone qualificate a cui rivolgersi per quanto riguarda le utenze di gas e luce oltre a tutti i servizi offerti dalla municipalizzata.

La Società in house providing, partecipata al 100% dal Comune di Chiari, con VIVIgas, storica realtà bresciana che ha sede a Roncadelle, ma che opera su tutto il territorio nazionale e che si occupa di commercializzazione di energia elettrica e gas a clienti finali privati ed imprese, hanno firmato questa mattina, con i rispettivi Presidenti e alla presenza del Vice-Sindaco, Maurizio Libretti, il rinnovo dell'accordo commerciale che sancisce il proseguimento della collaborazione tra queste due importanti realtà per i prossimi anni in favore di Chiari e dei clarensi. “I cittadini potranno così trovare, presso un unico sportello, un'interlocuzione multitasking, un contatto diretto e utile con gli esperti del settore per avere risposte immediate, concrete ed esaustive alle proprie esigenze”, ha affermato il Vice-Sindaco Libretti. “Grazie al rinnovo di questo accordo commerciale Chiari Servizi dimostra di essere promotrice dei rapporti face-to-face e volenterosa di offrire servizi seri e validi nel rispetto delle leggi del libero mercato” ha affermato Marco Salogni, Presidente di Chiari Servizi, aggiungendo: “E' un vero piacere poter rinnovare l'accordo commerciale che lega Chiari Servizi e VIVIgas Energia e che permetterà di sviluppare sinergie molto importanti poiché entrambe le realtà sono molto legate al territorio”.

Andrea Bolla, Presidente e Amministratore Delegato di VIVIgas ha commentato: “Il costante rafforzamento della presenza territoriale e l’apertura di punti vendita è da sempre alla base del nostro piano industriale, per tale ragione, siamo orgogliosi di rinnovare la collaborazione tra VIVIgas Energia e Chiari Servizi, una partnership che in questi primi due anni ha messo a disposizione degli abitanti di Chiari un servizio su misura per le loro esigenze con un’assistenza a 360 gradi, grazie alla possibilità di ricevere una consulenza esperta ed esaustiva su tutti i prodotti e i servizi offerti – fornitura, voltura, switch, variazioni, domiciliazione bancaria, bolletta on-line, rateizzazione bollette e gestione dei consumi. E’ l'approfondita conoscenza del settore che ci permette di anticipare e interpretare le sfide di un mercato complesso e in continua evoluzione oggi ad un momento di svolta per la completa liberalizzazione del mercato che partirà a luglio 2019; sfide che vogliamo cogliere sfruttando le leve dell’innovazione per essere, non solo un semplice fornitore, ma un partner per coloro che ci accordano fiducia”.

Gallery