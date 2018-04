Maxi-store di abbigliamento e articoli per la casa, giovedì l'inaugurazione

Prezzi da discount ma non a discapito della qualità: è quanto offrono gli store di abbigliamento e complementi d'arredo del marchio KiK, approdato da poco anche nel Bresciano. Al punto vendita di Castel Mella, inaugurato lo scorso dicembre, si aggiungerà a brevissimo quello di Chiari. Il nuovo negozio, il settimo aperto in Italia, si trova nella zona industriale del comune, al civico 32b di via Brescia.

Tutto pronto per la grande inaugurazione, fissata per le 9 di giovedì 19 aprile: ad accogliere i clienti la nuova collezione primavera-estate e sconti del 10% su tutti i prodotti per i primi due giorni d'apertura. Animazione e giochi per i più piccoli, mentre all'esterno dello store un food truck dispenserà snack gratuiti a tutti i clienti. Il negozio sarà aperto sette giorni su sette, con orario continuato dalle 9 alle 20.

Lo spazio commerciale è di ben 650 metri quadrati, dove si può trovare davvero di tutto: dai vestiti (per tutte le taglie, anche quelle cosiddette comode) a un vasto assortimento di prodotti per la casa. Dagli articoli per la cucina e la camera da letto ai giocattoli per bambini, dai prodotti di cartoleria a quelli per il giardino e per gli animali domestici.